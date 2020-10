Thor Kunkel: Deutschland hat ein massives Medienproblem

Der Buchautor und Kommunikationsberater Thor Kunkel sprach auf der 2. Konferenz der Freien Medien in Berlin auf Einladung der AfD über „Die Vielfalt der alternativen Medien vs. Homogenität der Mainstream-Medien. Kunkel las den klassischen Medien die Leviten, kritisierte die politisch korrekte Uniformierung und erklärte seine These, dass Deutschland kein politisches, sondern ein massives mediales Problem habe.

Kunkel hat die alternativen Blogs, Foren und Youtube-Kanäle gelobt: Ohne die freien Medien hätte während Corona kaum jemand etwas von den kritischen Stimmen hierzulande mitbekommen. Der Medienberater beklagte zudem die „Zerrüttung der Meinungsvielfalt“, das „große antifaschistische Narrativ der Republik“ sowie „Medientäuschungsanstalten“, denen es unter anderem darum gehe, eine Bilanz der Ära Merkel zu verhindern. Angela Merkel sei in Wahrheit schon längst abgewählt, dennoch gehe es mit ihr weiter.