Therme nimmt Bikini-Verbot zurück: Bikini gehört zu Deutschland!

Aufgrund von Beschwerden gewisser „Besuchergruppen“ hat die Niederrhein-Therme in Duisburg kurzerhand ein Bikini-Verbot verhängt. Eine Sprecherin der Therme begründete dieses wie folgt: „Wir sind ein Standort, wo viele Kulturen aufeinander treffen. Freizügigkeit wird nicht immer von allen Besuchergruppen toleriert.“ Nach einer öffentlichen Debatte nahm die Therme das Bikini-Verbot zurück.

Wer Frauen das Recht abspricht, sich so anzuziehen, wie sie sich wohl fühlen, stellt damit die Emanzipation infrage. Die Selbstbestimmung und die Freiheit der Frauen sind nicht verhandelbar. Damit gehört auch der Bikini zu Deutschland. Wen der Anblick von Frauen in Bikinis stört, ist in der heimischen Badewanne besser aufgehoben!