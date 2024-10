The Economist urteilt: Angela Merkels Vermächtnis erscheint zunehmend „fürchterlich“

Das britische Magazin “The Economnist” stellt der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein denkbar schlechtes Zeugnis aus: In der aktuellen “Charlemagne”-Kolumne schreibt die Publikation, dass Merkel Deutschland mit ihren “16 Jahren des Durchwurstelns ohne Reformen” zum “wirtschaftlich kranken Mann Europas” gemacht habe. Der Text ist übertitelt mit den Worten, dass Angela Merkels “Legacy”, also eine Art Vermächtnis, “zunehmend fürchterlich” ausfalle. “Was ist in Deutschland schiefgelaufen?”, fragt das Magazin. Weiterlesen auf Exxpress.at

