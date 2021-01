Texas erwägt Austritt aus den USA | Die Zensur von Big Tech geht nach hinten los

Präsident Trump besuchte am Dienstag Alamo in Texas und hielt eine Rede, in der er zu Frieden und Ruhe aufrief. Twitter, Facebook, Amazon und andere Social-Media-Plattformen haben Präsident Trump und konservative Stimmen blockiert, aber anstelle von Unterdrückung hat ihre Vorgehensweise die Entwicklung von neuen Plattformen gefördert, die eine freie Meinungsäußerung ermöglichen. Vielleicht erleben wir bald einen großen Umbruch in der Social-Media-Branche.

Die heutigen Themen:

00:00 Intro

00:34 Präsident Trump inspizierte die Grenzmauer und rief bei seiner Rede zu Ruhe und Frieden auf

01:17 Zensur der freien Meinungsäußerung geht nach hinten los

03:13 Liste der Alternativen, die eine freie Meinungsäußerung ermöglichen

06:17 Texas erwägt den Austritt aus den USA, andere Staaten sind an einem Beitritt interessiert

12:21 Todesfälle durch die Pandemie in den Vereinigten Staaten

17:24 Vier US-Abgeordnete wurden positiv auf Covid-19 getestet, nachdem sie eine gemeinsame Sitzung besucht hatten

