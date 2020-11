Terroralarm in Wien: Angriff auf Synagoge – Schießerei auf offener Straße

In Wien hat es am Montagabend offenbar einen Angriff auf eine Synagoge in der Seitenstettengasse gegeben. In der Nähe des Schwedenplatzes sollen auch mehrere Schüsse gefallen sein. Die Polizei bestätigte gegenüber krone.at einen Großeinsatz.

Laut ersten Informationen soll ein bewachender Polizist offenbar angeschossen worden sein und in Lebensgefahr schweben. Der Täter soll noch auf der Flucht sein, die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Es dürften auch noch weitere Schüsse gefallen sein.

Update: Der Attentäter soll sich unterdessen mit einem Sprengstoffgürtel selbst in die Luft gesprengt haben, berichtet Krone.at. Es sollen aber noch mehrere weitere Täter auf der Flucht sein. Die Polizei ersucht die Bevölkerung, die Gegend großräumig zu meiden. Es gibt bereits erste Berichte, dass es bei dem Angriff mehrere Todesopfer und zahlreiche Verletzte gegeben haben soll.