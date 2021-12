„Telegram“ – Buschmann (FDP) zu ausrastenen Kretschmer (CDU): „Reißen Sie sich am Riemen“

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer nutzte den Auftritt bei Maybrit Illner, um mal wieder gegen Telegram und „rechtsextreme“ Gruppen zu hetzen. Der Sachsen „König“ wandte sich mit seinem Anliegen direkt an den zukünftigen Justizminister Marco Buschmann (FDP), der sieht aber andere Dinge als dringender an, unzwar die Impfkapazitäten, die auch Sachsen betreffen. Daraufhin verliert Kretschmer die Nerven und rastet aus, Buschmann konterte: Reißen Sie sich bitte am Riemen.

