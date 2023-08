Tegernsee: Junge Frau auf Heimweg vergewaltigt – Jordanier (39) in U-Haft

Tegernsee – Eine junge Frau wurde auf dem Heimweg von einem Mann angefallen und sexuell missbraucht. Wie die Polizei berichtete, war die Frau „im heranwachsenden Alter“ am vergangenen Montagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Heimweg von ihrer Arbeit.

Ein 39-jähriger Mann passte sie dann an einer Parkanlage in Tegernsee ab. Er griff sie an und missbrauchte sie anschließend schwer.

Schließlich konnte sich die Frau nach Hause flüchten. Wenig später wurde die Polizei alarmiert. Beamte konnten den 39-jährigen Jordanier dann in seiner Wohnung festnehmen. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Quelle: Tag24.de

