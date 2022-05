Technologie-Gefängnis für den Verstand

In einer Demokratie sind die Bürger für gewöhnlich bereit, sich freiwillig an die grundlegenden Regeln des Zusammenlebens zu halten. Je unsinniger jedoch die Vorschriften einer Regierung werden, umso weniger ist die Bevölkerung noch zur Einhaltung dieser Vorschriften bereit. Zunehmend verliert der Staat die Zusammenarbeit seiner Bürger und muss zwangsläufig beginnen, sich gegen sie durchzusetzen. Es droht ein moderner Überwachungs- und Kontrollstaat. Menschen, denen die Entscheidungen des Alltags durch selbsternannten Vordenkern omnipräsenten Vorschriften oder übergriffigen Apps abgenommen werden, mutieren zu einer gefährlichen Masse. Noch ist es nicht soweit, doch wir stehen an der Schwelle einer gesellschaftlichen Entwicklung, die in die totale Überwachung des Einzelnen zuführen droht.



5 4 Bewertungen Artikel Bewertung