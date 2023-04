TE: Smart Meter – Einfallstor für Hacker, Einbrecher und Terroristen

Der Bundestag hat den beschleunigten Einbau von „intelligenten“ Stromzählern beschlossen. Die Hersteller der Geräte freuen sich, ihnen winken hohe Gewinne. Für die Verbraucher wird es teuer, der Nutzen also fraglich. Zudem bergen Smart Meter hohe sicherheitstechnische Risiken.

Smart Meter dürfen die Stromverbrauchsdaten der Kunden an viele Organisationen wie Messstellenbetreiber, Netzbetreiber, Bilanzkoordinatoren, Bilanzkreisverantwortlichen, Direktvermarktungsunternehmen, Energielieferanten und alle anderen weitergeben.

Digitale Türen und Tore zu Haus und Hof stehen so sperrangelweit offen. Auch Hackern. Das gilt als eine der größten Gefahren, wenn millionenfach nicht kontrollierbare digitale Zähler Hacker gewissermaßen einladen. Nicht umsonst hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mehrere Jahre gebraucht, um Sicherheitsvorgaben aufzustellen und die Geräte zu prüfen. Das Bundesamt zertifizierte bisher aus Sicherheitsgründen nur sehr zögerlich.

Die Smart-Meter-Infrastruktur gewährt prinzipiell auch den Eintritt in das Stromversorgungssystem des Landes. Denn draußen – da lauern noch die Hacker. Die können sich leicht einhacken und die Daten auslesen. Die Verbrauchskurven, also wann ein Verbraucher seine Waschmaschine einschaltet, allein auszulesen, dürfte vermutlich nicht so spannend sein. Wertvoller werden solche Informationen dann für Diebe und Einbrecher, die daran erkennen könnten, wann die Hausbewohner zum Beispiel im Urlaub sind.

Noch anziehender dürfte ein solches Einfallstor in die sehr sensiblen Bereiche der Energieversorgung für potenzielle Terroristen sein. Die könnten etwa die Smart Meter anweisen, die Daten zu fälschen und so die Energieversorgung lahmzulegen.

Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung