TE-Reportage: Extra-Angebot für Ukrainer – Mit dem Taxi zur Tafel

Gekleidet in Markenklamotten von Nike, Puma oder Adidas, tümmeln sich viele Menschen vor der Alten Wäscherei in Lübeck, einer Ausgabestelle der „Lübecker Tafel“: Da stehen Senioren, Kinder, Frauen mit Kinderwagen, Jugendliche, Paare und Alleinstehende sowie Familien, alles ist dabei. Jedoch spricht kaum einer Deutsch. Nicht einmal Englisch – wenn, dann nur sehr brüchig. Stattdessen wird man auf Ukrainisch angesprochen.

Der Grund: Die allermeisten Bezieher an diesem Tag sind Geflüchtete aus der Ukraine. Manche von ihnen warten in ihren Autos von Marken wie Volkswagen, Citroën und Hyundai mit Kennzeichen aus Deutschland, aus Polen oder aus der Ukraine. Andere kommen auf Fahrrädern oder steigen aus Bussen und stellen sich dann vor dem Eingang der Alten Wäscherei, mit einer Kette abgesperrt, in eine Reihe. Viele kennen sich: Sie begrüßen sich herzlich, unterhalten sich, die Kinder spielen gemeinsam mit Spielautos und Puppen oder nutzen das Geländer des Gebäudes als Reckstange. Sie alle warten mit ihren bunten Einkaufstrolleys im kalten Nieselregen – oder in ihren Autos –, bis sich gegen 15 Uhr die Türen der Alten Wäscherei öffnen: Die Ausgabezeit der „Jungen Tafel Lübeck“ beginnt. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

