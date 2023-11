TE-Interview mit Sarrazin: „Es werden nur keine Deutschen mehr in Deutschland sein“

Vor mehr als 13 Jahren legte Thilo Sarrazin „Deutschland schafft sich ab“ vor. Daraufhin wurde er beschimpft, ausgegrenzt und aus seiner Partei ausgeschlossen. Die damalige Bundeskanzlerin nannte das Buch „nicht hilfreich“. Es waren die ersten Ausprägungen der „Cancel Culture“, die später den politischen Diskurs grundlegend vergiften sollte. Doch nun wird ihm öffentlich Recht gegeben. Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU, meint, dass die SPD und seine eigene CDU besser auf Sarrazin hätten hören sollen. Roland Tichy konnte Thilo Sarrazin interviewen. Tichys Einblick präsentiert Auszüge aus dem Gespräch.

Der Höhepunkt der Gegnerschaft gegen Sie war der Migrationspakt, dem ja auch die Bundesrepublik beigetreten ist. Da steht in der Präambel: „Migration war schon immer Teil der Menschheitsgeschichte und wir erkennen an, dass in unserer globalisierten Welt eine Quelle des Wohlstands, der Innovation und der nachhaltigen Entwicklung darstellt.“ Diese Meinung teilen Sie vermutlich nicht und wenn wir nach Berlin und Neukölln schauen, dann hat man ja auch seine Zweifel.

Also richtig ist: Es hat Migration immer gegeben, denn die Menschen fliehen eben dorthin, wo sie sich ein besseres Los erhoffen. In „Der Staat an seinen Grenzen“, habe ich mich auch damit beschäftigt. Blickt man auf die gesamte Menschheitsgeschichte, ist Migration letztlich aber auch eine Quelle von Gewalt, von Völkermord, von Unrecht, vom Untergang ganzer Völker. Migration nutzte in der Menschheitsgeschichte, wenn sie jemandem nutzte, vorwiegend denen, die da wanderten und vorwiegend denen nicht, in die eingewandert wurde.

