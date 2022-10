TE: Endet jetzt der Triumphzug der Grünen?

An der Energiepolitik kann es jeder spüren: Warum eigentlich frieren oder zumindest exorbitante Preise zahlen, wenn mit sechs Kernkraftwerken der Strombedarf von einem Viertel der Bevölkerung herstellbar wäre? Warum noch mehr teure Windräder bauen, wenn die vorhandenen bewegungslos in der Landschaft herumstehen und die entstehende Stromlücke nur noch durch wachsenden Gasverbrauch in den Kraftwerken geschlossen werden kann – Gas, das wir nicht haben und zum Teil auch nicht beziehen wollen? Und einen Gasverbrauch verlangen, den man dann der Bevölkerung als mangelnde Sparanstrengung vorwirft?

Aber grüne Politik scheitert auch in anderen Teilbereichen: Industriebetriebe gehen nicht alle pleite, aber sie arbeiten nicht mehr und bieten damit auch keine Beschäftigungsmöglichkeiten mehr. Der Staat als große Umverteilungsmaschine wummst immer mehr Schulden, was nach grüner Writschaftsideologie das neue Allheilmittel für Alles ist, aber erkennbar doch bloß die Staatsfinanzen zerrüttet und die Inflation anheizt.

Es ist ja nicht die Partei der Grünen alleine, sondern „das Grüne” in fast allen Parteien, um das es hier geht, und es geht weit über Wirtschafts- und Sozialstaat hinaus.

