TE: Der Inlandsgeheimdienst delegitimiert sich selbst

Nun hat es also auch den AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt erwischt. Er wurde soeben vom Verfassungsschutz dieses Bundeslandes als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft und ist damit künftig Objekt systematischer Beobachtung seitens der sachen-anhaltischen Schlapphüte.

Selten hat eine solche Nachricht größere Nichtbeachtung hervorgerufen als in einer Zeit, in der das systematische Versagen des Verfassungsschutzes bei der Abwehr linken und islamistischen Terrors derart evident zu Tage getreten ist. Ausweislich der Umfrageergebnisse der AfD gerade in Thüringen und Sachsen-Anhalt scheinen die Einstufungen seitens der „Verfassungsschützer“ von den Bürgern fast schon als Wahlempfehlungen wahrgenommen zu werden.

Daher besteht Anlass, sich näher mit dieser Institution und den dort agierenden Personen zu befassen. Fangen wir einmal an mit Thomas Haldenwang, dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

