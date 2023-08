TE: Berliner Polizeipräsidentin Slowik offenbart den Zerfall der inneren Sicherheit

In Berlin häufen sich Gewaltverbrechen, vor allem auch gegen Frauen in Parks und im gesamten Stadtgebiet. Doch wie kann das sein? Noch im Jahr 2020 brüsteten sich die Innenpolitiker der SPD, der Grünen und der gewokten Postkommunisten damit, dass „die Berliner Polizei“ einen „Migrationsanteil von 30 Prozent“ habe. Der Grünen-Politiker Benedikt Lux jubelte in dem Interview: „Wir haben die gesamte Führung fast aller Berliner Sicherheitsbehörden ausgetauscht und dort ziemlich gute Leute reingebracht. Bei der Feuerwehr, der Polizei, der Generalstaatsanwaltschaft und auch beim Verfassungsschutz. Ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft bemerkbar macht.“

Und es macht sich bemerkbar. Es zahlt sich sogar aus – für die Letzte Generation, für die Drogendealer, nur nicht für die Berliner Bürger. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

