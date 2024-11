TE: 2025 – das Jahr, in dem wir geschröpft werden

Halten Sie Ihr Geld zusammen, lieber Leser, und legen Sie einen Igel in die Brieftasche. Scholz, Habeck und Lindner sind zwar am Ende, aber sie haben vorgearbeitet. Im kommenden Jahr werden sehr viele Preise steigen – und sehr viele Dinge werden nicht mehr erlaubt sein. TE präsentiert: die Horrorliste.

Um für ihre Lieblingsprojekte – Genderbeauftragte in Göttingen, klimafreundliche Fahrradwege in Peru und Bürgergeld für ukrainische Deserteure – genügend Geld in der Kasse zu haben, pressen Olaf Scholz und Robert Habeck den arbeitenden Teil der Bevölkerung im kommenden Jahr im Stile des Sherriffs von Nottingham aus. Glauben Sie nicht? Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

