Tausende bei Demos in Magdeburg 8.1.2022 – Rangeleien mit der Polizei

Heute waren mehrere Protestzüge in Magdeburg unterwegs – die Teilnehmerzahl wird auf mehrere Tausend geschätzt, in den sozialen Netzwerken wird von 10.000 gesprochen. Auf dem Alten Markt trafen sich rund 1.500 Teilnehmer zu einer Kundgebung, die Polizei trennte sie in zwei Gruppen und setzte Pfefferspray ein, das löste Unmut bei einigen Protestlern aus und führte zu Rangeleien mit den Uniformierten.

Ein weitere Szene zeigt, dass Demonstranten wohl allmählich die Nase voll haben von den Uniformierten, das wurde eindeutlich signalisiert mit: Haut ab! Haut ab!

Das nachfolgende Video zeigt, wie sich zwei Protestaufzüge wiedervereinigen, es könnte sich um die Teilnehmer der Kundgebung handeln (siehe Video oben):

Der größte Protestzug in Zeitraffer:

Und nach drei Stunden waren immer noch Tausende unterwegs und sangen „Freiheit“:

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung