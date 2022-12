Tagesschau ist heute mehr Aktuelle Kamera als Westfernsehen

Die Tagesschau feiert am zweiten Weihnachtsfeiertag 70-jähriges Bestehen. Sie gilt Millionen Deutschen immer noch als Instanz im Nachrichtengeschäft – andere beklagen die offen gelebte, grün-rote Ausrichtung der Redaktion.

Die Haltung der Tagesschau ist grün-rot – und das lässt die Redaktion ihre Zuschauer auch wissen. Die Erzählmuster sind mittlerweile so eingespielt, dass sich eine Mustersendung der 20-Uhr-Nachrichten ohne Weiteres erstellen lässt:

Beitrag, warum der Klimawandel gefährlich und grün-rote Politik daher wichtig ist.

Beitrag, warum Rechts gefährlich und grün-rote Politik daher wichtig ist.

Beitrag, warum das mit der Energiewende schon klappen wird und grün-rote Politik daher richtig ist.

Beitrag, dass es in Deutschland gut läuft und grün-rote Politik daher richtig ist.

Beitrag über den Krieg in der Ukraine, der daran Schuld ist, wenn in Deutschland ganz ausnahmsweise mal doch was minimal am Optimalsein vorbeischrammt.

Danach das Wetter mit Warnungen vor den Folgen des Klimawandels.

Was in das grün-rote Erzählschema passt, greift die Tagesschau eifernd auf. Was dem grün-roten Erzählschema widerspricht, lässt die Redaktion weg.

Den kompletten Artikel auf Tichys Einblick.de weiterlesen

5 1 Bewertung Artikel Bewertung