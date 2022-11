Tagesschau entmenschlicht Andersdenkende als „Ratten“

Alle Grenzen des Anstands haben die öffentlich-rechtlichen schon lange unterschritten. Hier sei nur daran erinnert, wie eine ZDF-„Komikerin“ auf Twitter Ungeimpfte mit einem „Blinddarm“ verglich und indirekt ihre „Entfernung“ propagierte.

Der neueste Auswuchs: Nils Dampz, ein Mitarbeiter des ARD-Studios in Los Angeles, wetterte jetzt wie so viele GEZ-Journalisten dagegen, dass Elon Musk auf Twitter die bisherige Zensur abschaffen und Meinungsfreiheit einführen will. Wie entlarvend, diese Angst vor dem Zensur-Ende und vor echter Diskussion! Das Fehlen von Zensur, so der Schluss des ARD-Mannes, locke „rassistische oder verschwörerisches Ratten aus ihren Löchern“ an, die „zurück geprügelt“ gehörten.

Nein, Sie haben sich nicht verlesen. Genauso drückt sich der öffentlich-rechtliche Journalist aus: Hass und Hetze, zwangsfinanziert durch Fernsehgebühren. Menschen als Tiere zu bezeichnen, als Schädlinge – das ist die Sprachweise aus dem Wörterbuch des Unmenschen. Das ist nicht nur demokratiefeindlich. Es ist menschenfeindlich.

Weiterlesen auch Reitschuster.de

5 8 Bewertungen Artikel Bewertung