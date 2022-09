„Tagesschau“ bringt grüne Fake-News und beläßt es dabei

Die ARD-„Tagesschau“ sieht offenbar keine Notwendigkeit, in Umlauf gebrachte Fake-News richtigzustellen. Jedenfalls bleibt das deutsche Nachrichten-Flaggschiff der öffentlich-rechtlichen Sender eine Richtigstellung seiner Falschmeldung über einen energieerzeugenden Fernseher aus Afrika auch auf explizite Nachfrage der JF hin schuldig.

Was war geschehen? Am Freitag meldete die mit Zwangsbeiträgen finanzierte „Tagesschau“ auf ihrer Webseite eine Sensation: Es gebe im afrikanischen Land Simbabwe einen Erfinder namens Maxwell Chikumbutso, der einen Fernseher so umgebaut habe, daß er allein aus Funkwellen in der Umgebung Strom erzeugen könne, um damit andere Geräte zu betreiben. So unglaublich diese Erfindung klingt, so viele journalistische Fallstricke bietet die Geschichte dahinter.

