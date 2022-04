Tagelange Ausschreitungen in Schweden – „Hier ist die Scharia nun das Gesetz“

Rasmus Paludan, Anwalt und Gründer der einwanderungs- und islamkritischen Partei Stram Kurs, organisierte zu Ostern Demonstrationen in mehreren schwedischen Städten, Koranverbrennung inklusive. Ziel der Veranstaltung war es, zu zeigen, dass der Islam nicht mit der Meinungs- und Ausdrucksfreiheit der schwedischen Gesellschaft vereinbar ist. Seine These ging auf.

Es folgten tagelange, brutale Ausschreitungen in mehreren Städten. Polizeiautos brennen, Steinattacken zielen auf Polizisten, Molotowcocktails landen in einem besetzten Stadtbus und die eintreffenden Rettungskräfte werden behindert.

Eine Straßensperre wird ignoriert, der Fahrer wegen versuchten Mordes festgenommen. Journalisten werden angegriffen und zusammengetreten. Und immer wieder schallen „Allahu Akbar“-Rufe über den Schauplatz enthemmter Gewalt.

Für Rasmus Paludan sind diese kriegsähnlichen Szenen eine Bestätigung dafür, wem Schweden heute wirklich gehört. „Unsere Handlungen haben gezeigt, dass Rede- und Versammlungsfreiheit in Schweden nicht mehr existieren. Hier ist die Scharia nun das Gesetz“, so der Politiker.

Politikstube: Rasmus Paludan hat der tolerenzbesoffenen Politik den Spiegel vorgehalten, um die Folgen einer jahrelangen, fehlgeleiteten und ungezügelten muslimischem Migration, des religiösen Fundamentalismus und die damit einhergehende Gewalt aufzuzeigen, und dass Schweden quasi vor einem Scherbenhaufen steht. Diese Aktion und die darauf folgende Reaktion sollte wohl auch der schwedischen Bevölkerung die Augen öffnen, wen die Politik ins Land gelassen hat.

Das Gutmenschentum fällt nicht nur Schweden auf die Füße, man erinnere sich an den Geschichtslehrer in Conflans-Sainte-Honorine nahe Paris, der enthauptet wurde, weil er Mohammed Karikaturen im Unterricht zeigte, oder der Messer-Angriff in Paris.

