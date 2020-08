Tätärätä, der nächste Hammer: Spahn will wegen Corona Karneval komplett ausfallen lassen

Bundesgesundheitsminister Jens (Spahn) hat tief in seine Glaskugel geschaut und neue Erkenntnisse im Fall zu Corona im Jahr 2021 gewonnen, oder erkennt bereits den Plan. Offenbar wird die Pandemie ganz schlimm grasieren, dass der ehemalige Bankkaufmann bereits heute seinen Willen bekundet, den Karneval komplett ausfallen (verbieten?) zu lassen. Fehlen nur noch die Weihnachtsmärkte und die Silvesterpartys, aber pünktlich zum Ramadan-Ende kommen bestimmt die Lockerungen.

Rheinische Post berichtet:

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich in einer Telefonschalt-Konferenz des Gesundheitsausschusses des Bundestags am Dienstag dafür ausgesprochen, den Karneval in der Saison 2020/2021 bundesweit komplett ausfallen zu lassen. Dies erfuhr die Düsseldorfer „Rheinische Post“ auf Nachfrage aus Teilnehmerkreisen der Schaltkonferenz. Demnach sagte Spahn: „Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es.“