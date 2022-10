Systemfunk: Der stündliche Nachrichten-Terror

Was empfinden Sie, wenn Sie während der Arbeit, im Auto oder zuhause Radio oder Fernsehen eingeschaltet haben, um in erster Linie Musik zu hören, und pünktlich, jede volle Stunde, vom nervenden Signal der anstehenden Nachrichten gestört werden, in denen „das Wichtigste aus Deutschland und der Welt” verkündet wird? Hören Sie dergleichen Meldungen noch interessiert zu – oder halten sie es eher so wie der Autor dieser Zeilen – und schalten reflexartig leiser oder gleich aus?

Überall in den systemnahen und regierungstreuen Sendeanstalten „vermarktet” man ja bekanntlich ähnlich klingende Nachrichten unter Anlegung ähnlicher Framing-Filter. Kunststück – entstammen diese ja zumeist auch den gleichen Agenturquellen (vor allem der Deutschen Presse-Agentur, dpa). Kennzeichen dieses Nachrichtenmixes ist die konstante Vermeidung unangenehmer Dinge wie beispielsweise Migrantengewalt, Ausblendung der negativen Folgen der sogenannten „Energiewende” wie etwa explodierende Preise, Firmenschließungen und Massenarbeitslosigkeit, und das beharrliche Versäumnis, Fehlentscheidungen der großen Politik dezidiert zu thematisieren. Nichts von dem, was der aktuellen Staatsräson widersprechen würde, kommt hier zum Vortrag. Stattdessen lobt man die Grünen, schürt ein bisschen Angst vor dem Klimakollaps, wahlweise auch vor Putin, Corona oder AfD, lässt die (eigene) Moral hochleben und ansonsten den Herrgott einen guten Mann sein.

Den Artikel von cantaloop auf ansage.org

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung