Syrischer Flüchtling (17) nach 34 Straftaten endlich in U-Haft

Asylwerber Kalil H. (17) hatte schon 33 Straftaten in 31 Monaten auf dem Konto, lief dennoch frei herum. Bis er vergangene Woche mit einem Messer in der Fußgängerzone von Stuttgart eine Familie attackierte, dabei drei Männer schwer verletzte, einen sogar lebensgefährlich. Jetzt sitzt der Migrant aus Aleppo in U-Haft. So etwas passiert, wenn man gewalttätige Syrer nicht abschiebt, weil es in ihrer Heimat für sie so gefährlich sein soll. Ein Hohn. Weiterlesen auf Exxpress.at

