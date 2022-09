Syrische Flüchtlinge in der Türkei planen „Karawane“ Richtung EU

Wie die Nachrichtenagentur AFP am Samstag erfuhr, werden im Online-Dienst Telegram seit sechs Tagen Aufrufe verschickt, damit in der Türkei lebende Migranten sich der Aktion anschließen. Inzwischen folgen rund 70.000 Nutzer auf Telegram den Mitteilungen zu dem Thema. Viele seit Jahren in der Türkei lebende Flüchtlinge fürchten, im türkischen Wahljahr 2023 nach Syrien abgeschoben zu werden.

Die Organisatoren rufen syrische Flüchtlinge darin in arabischer Sprache dazu auf, sich mit Schlafsäcken, Zelten, Rettungswesten, Trinkwasser, Konserven und Erste-Hilfe-Sets auszurüsten. Der Konvoi solle in Gruppen von jeweils maximal 50 Personen mit je einem Anführer aufgestellt werden.“Wir werden Bescheid geben, wenn der Zeitpunkt zur Abreise gekommen ist“, sagte einer der Organisatoren, ein 46-jähriger syrischer Ingenieur, der Nachrichtenagentur AFP. Seinen Angaben zufolge lebt ein Teil der Organisatoren bereits in der EU.

Quelle: oe24.at (Artikel im Archiv)

Politikstube: Bei der Ausrüstung fehlen noch Kerzen, Taschenlampen und Notstromaggregate, die Mehrheit will doch bestimmt nach Deutschland marschieren, nicht das sie im Dunkeln (Blackout, Stromausfälle) sitzen. Und unterwegs auf der Route noch Holz gegen das Frieren sammeln, obwohl ein „heißer“ Herbst/Winter droht. Und nicht die Masken vergessen.

Die Grünen werden sich bestimmt freuen, eine Karawane zieht durch die EU – alles geschenkte Menschen, die sich in den Sozialsystemen wohlfühlen dürfen und sollen.

