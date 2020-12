Hunderte von Christen versammelten sich am Dienstag in der Kathedrale Unserer Frau al-Niah, auch bekannt als die Kirche al-Zeitoun, in Damaskus, um den Weihnachtsbaum zu beleuchten und Weihnachtslieder zusammen zu singen. Licht, Freunde und Musik sorgten für eine wunderbare Weihnachtsstimmung.

3.7 3 Bewertungen Artikel Bewertung