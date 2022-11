Super, wir haben doch Platz

Carsten:Wir fassen zusammen, das Bürgergeld kommt für die Bürger. Alles wird neu und Klimaneutral. Arbeit ist für alle da. Tür und Tor, machen wir richtig schön auf. 400.000 Wohneinheiten wurden pro Jahr versprochen. SUPER! Die Realität sieht so aus: Inflation, Deindustrialisierung und keiner weiß, wie man 400.000 Wohneinheiten pro Jahr Klimaneutral bauen will, da es an Ressourcen und Fachkräften (Humankapital) mangelt. SUPER DEUTSCHLAND – SUPER AMPEL!

