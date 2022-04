Super, das Urteil ist gefallen

Nach zwei Jahren stellen wir fest, dass 60 – 70% verloren sind. Die Politik und die Medien haben ganze Arbeit geleistet. Schauen wir mal wie es in zwei Wochen aussieht. Was passierte gestern in Bucha (Butscha) Ist die Reaktion der Politik und Medien die richtige? Es stellen sich viele Fragen, die sollten erst beantwortet werden.

Nachfolgend ein Video von Bucha (Butscha), ein kleiner Ort nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo ein Massaker seitens der russischen Armee stattgefunden haben soll. Der Blick in den Auto-Rückspiegel ist interessant.

Was die weißen Armbinden bedeuten, darüber berichtet Report24.news. Interessant auch die Information, welche Fotografen speziell seit dem 2. April in Bucha aktiv sind.

