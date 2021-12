Suhl: Erstaufnahmeeinrichtung soll erweitert werden

Die Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) des Landes auf dem Suhler Friedberg soll erweitert werden, das in unmittelbarer Nachbarschaft liegende einstige Seniorenzentrum Sonnenhof auf dem Neuen Friedberg soll ertüchtigt und die Gesamtkapazität auf rund 1200 Bewohner hochgefahren werden.

Die Suhler Aufnahmeeinrichtung geriet zum ersten Mal in die Schlagzeilen im August 2015, als ein Afghane Seiten aus dem Koran riss und damit Ausschreitungen auslöste, mit mehreren Verletzten und Sachbeschädigungen. Danach wurde es nicht ruhiger, nicht nur innerhalb der Unterkunft kam es zu Gewaltausbrüchen und Straftaten, auch das Umfeld der Einrichtung sowie die benachbarten Wohngebiete und die Innenstadt waren davon betroffen. Auch Busfahrer der Städtischen Nahverkehrsgesellschaft Suhl/Zella-Mehlis (SNG) wollten aus Angst vor Übergriffen und zum Schutz ihrer körperlichen Unversehrtheit nicht mehr auf den Abendlinien von und zum Friedberg, wo sich die Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) des Landes befindet, Dienst tun.

Nach einer Serie von Einbrüchen durch Asylbewerber forderten Bürger im Mai 2021 die sofortige Schließung der Erstaufnahmestelle, dies fand bei den politisch Verantwortlichen keinen Anklang.

inSüdthüringen berichtet (Artikel im Archiv ):

Die Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) des Landes auf dem Suhler Friedberg soll erweitert werden. Nach Informationen unserer Zeitung wird dafür das in unmittelbarer Nachbarschaft der EAE liegende einstige Seniorenzentrum Sonnenhof auf dem Neuen Friedberg ertüchtigt. Das Landesverwaltungsamt habe dazu einen Mietvertrag mit dem privaten Eigentümer aus den alten Bundesländern geschlossen, der seit 2015 auch die Immobilie der EAE an das Land vermietet, wie Donnerstagabend bekannt wurde. Das seit einigen Monaten leer stehende Gebäude des einstigen Seniorenheimes soll perspektivisch mit in das umzäunte Gelände der EAE integriert werden. Dort sollen nach Plänen des Thüringer Migrationsministeriums bis zu 160 behinderte Flüchtlinge oder Flüchtlingsfamilien mit Kindern untergebracht werden. Damit soll die Gesamtkapazität der Erstaufnahme in Suhl auf rund 1200 Bewohner hochgefahren werden. Oberbürgermeister André Knapp wollte eine Erweiterung der EAE am Donnerstagabend nicht bestätigen oder dementieren.

