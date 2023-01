„Suche nach Schuldigen Demokratiegefährdend“: Ethikrat-Chefin will Corona-Aufarbeitung verhindern

In den vergangenen zwei Jahren wurden die Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland so gravierend beschnitten wie nie zuvor. Die Bundesregierung konnte sich dabei auf moralische Unterstützung durch die Ethikratsvorsitzende Alena Buyx verlassen, die sämtliche Maßnahmen immer wieder mit Verweis auf die Ethik rechtfertigte.

Alena Buyx selbst war eine der schärfsten Verfechterinnen von strikten Corona-Maßnahmen. Schockierende Forderungen waren bei Buyx an der Tagesordnung. Sie erklärte: „feuern aus allen Rohren was das Impfen anbelangt“. Außerdem wollte Buyx Maßnahmen „grundrechtsschonend (…) schrittweise hocheskalieren“.

Der „Zeit“ hat Buyx nun ein Interview gegeben, in dem sie sich zur Aufarbeitung und der Frage der Schuld in den Corona-Jahren äußert.

