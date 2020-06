Stuttgart: „Nur Kanaken“ – Ermittlungen gegen Polizisten wegen rassistischer Sprachnachricht

Nach den Ausschreitungen in Stuttgart in der Nacht zum Sonntag sorgt eine Audiodatei für Aufsehen, die derzeit im Netz kursiert. Darin soll ein Polizist zu hören sein, der sich in rassistischer Weise (nur Kanaken) über die Ereignisse der Nacht äußert. Inzwischen hat sich die Staatsanwaltschaft der Sache angenommen. Das Fachdezernat für Amtsdelikte bei der Stuttgarter Polizei prüft derzeit die strafrechtliche oder dienstrechtliche Relevanz der Aufnahme. „Es gibt keinen Grund, davon auszugehen, dass es nicht echt ist“, zitiert die „Stuttgarter Zeitung“ einen Sprecher der Polizei Stuttgart. Die Stimme des Beamten sei identifiziert worden. Nun gelte es zu klären, ob ein Fehlverhalten der Polizei vorliege. Auch wie die Aufnahme ins Internet gelangen konnte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Quelle: Focus Online

Auch Politikstube veröffentlichte die Sprachnachricht, allerdings unter dem Vorbehalt der Echtheit, die sich im Nachhinein durch die Ermittlungen als realistisch darstellt.