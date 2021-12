Stuttgart/Göppingen: Verwaltungsgericht kippt 3G-Auflage für AfD-Demo

Auch ungetestete Ungeimpfte dürfen am Samstag an einer Demonstration der AfD in Göppingen teilnehmen. Der Landkreis wollte die Teilnahme an der Demo von der 3G-Regel (Geimpft, genesen, getestet) abhängig machen und die Teilnehmerzahl auf insgesamt 150 beschränken – das Verwaltungsgericht Stuttgart setzte allerdings nun beide Auflagen außer Kraft, wie es am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Quelle: t-online

Dazu eine Kommentar der AfD Baden-Württemberg auf Facebook:

Der Landkreis Göppingen wollte unsere große Freiheitsdemo mit 3G und Beschränkung der maximalen Personenanzahl auf 150 begrenzen. Wir haben uns das natürlich nicht bieten lassen und sind dagegen per Eilantrag beim Verwaltungsgericht vorgegangen. Dem Antrag ist vollumfänglich stattgegeben worden. Dazu Markus Frohnmaier, Stellvertretender Sprecher der AfD Baden-Württemberg:

„Wir freuen uns sehr, dass am Samstag in Göppingen Geimpfte und Ungeimpfte Seite an Seite für die Freiheit demonstrieren werden. Ungeimpfte werden immer mehr wie Menschen zweiter Klasse behandelt.“

Das ist ein großartiger Sieg für die Versammlungsfreiheit und unsere Grundrechte.

Kommt daher morgen nach Göppingen! Um 15 Uhr auf dem Schillerplatz geht es los.

