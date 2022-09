Studie rechnet mit Impflügen und Diskriminierung Ungeimpfter ab

Dieses Projekt sammelt all jene Daten, die Big Pharma und Regierungen weltweit unterdrücken möchten: Die “Control Group Cooperative” (CPC) überprüft, wie es den Ungeimpften in der sogenannten Pandemie ergangen ist. Eine Befragung von fast 18.500 Mitgliedern der “Kontrollgruppe” zeigte, dass diese Menschen sehr gut in der Lage sind, selbst auf sich aufzupassen – und dass sie zu keinem Zeitpunkt eine Belastung fürs Gesundheitssystem darstellten. Dafür haben staatliche Schikane und gesellschaftliche Ausgrenzung ihnen schwer zu schaffen gemacht.

Die fragliche Studie ‘Self-Selected COVID-19 “Unvaccinated” Cohort Reports Favorable Health Outcomes and Unjustified Discrimination in Global Survey‘ macht dabei keinen Hehl daraus, dass ihre Daten, die rein auf Umfrageergebnissen einer ungeimpften Kohorte beruhen, naturgemäß eine eingeschränkte Generalisierbarkeit aufweisen. Fakt ist jedoch, dass die “gute” Seite der Wissenschaft es nicht für nötig erachtet, Studien anzustellen, die bestätigen, was der Bürger längst weiß: Ungeimpfte kamen sehr gut durch die “Pandemie”.

