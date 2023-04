Studie: Menschen mit ausgeprägtem Geruchssinn wären anfälliger für Fremdenfeindlichkeit

Die hoch angesehene Royal Society veröffentlichte die Ergebnisse einer Studie in neun Ländern auf fünf Kontinenten. Das Ergebnis: Menschen mit ausgeprägtem Geruchssinn bzw. übersteigerter Empfindlichkeit auf unangenehme Körpergerüche hätten häufiger ein fremdenfeindliches Weltbild.

Die Studie trägt den Titel “Body odour disgust sensitivity is associated with xenophobia: evidence from nine countries across five continents”. Übersetzt: “Ekelempfindlichkeit gegen Körpergeruch wird mit Fremdenfeindlichkeit in Verbindung gebracht: Beweise aus neun Ländern auf fünf Kontinenten.”

Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass es im Menschen wohl eine angeborene Abneigung gegen Gerüche gibt, die mit Fremden assoziiert werden.

