Studie: Mehrheit der Deutschen will nicht in muslimischen Nachbarschaften leben

Eine neue Datenauswertung des Religionsmonitors 2023 der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass Vorurteile gegenüber Muslimen und dem Islam weit verbreitet sind. So möchte die Mehrheit der Deutschen nicht in einer Nachbarschaft mit vielen Muslimen leben.

Der Religionsmonitor 2023 offenbart, dass 74 Prozent der nichtmuslimischen Befragten glauben, dass Muslime lieber unter sich bleiben würden und 70 Prozent denken, dass sie gerne in eigenen Stadtteilen leben. Zudem lehnt es eine Mehrheit von 58 Prozent ab, in einen Stadtteil mit vielen Muslimen zu ziehen. Auch Vorurteile gegenüber dem Islam sind weit verbreitet: So glauben 75 Prozent, dass der Islam islamistische Terroristen stark unterstützt, und 57 Prozent, dass der Islam zu Gewalt aufruft. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

