Studie aus Schweden: Kinder von 5G besonders betroffen

Eine Fallstudie aus Schweden hat die Auswirkungen von 5G-Mobilfunkmasten auf Kinder untersucht. Die begutachtete Untersuchung, die in der Fachzeitschrift Annals of Clinical and Medical Case Reports veröffentlicht worden ist, spricht von ernsthafte neurologische Gesundheitsproblemen wie chronische Kopfschmerzen, starke Magenschmerzen und Schlaflosigkeit, die sich durch 5G-Strahlen entwickeln können.

So beschreibt die Studie der beiden Forscher die Erkrankung von drei Kindern und ihrer Eltern, nachdem sie in einem Ferienhaus Urlaub gemacht hatten. Das Haus befindet sich 125 Meter von einem Funkmast mit mehreren 5G-Antennen.

Nachdem die Familie das Ferienhaus verlassen hatte, verschwanden die Symptome wieder. Weiterlesen auf tkp.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung