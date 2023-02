Studentenparlament der FU Berlin: Wer nicht gendert, darf nichts beantragen

Gender-Stern, Doppelpunkt oder Unterstrich: Niemand wird dazu gezwungen, behaupten Verfechter der Gendersprache oft. Dass das nicht wahr ist, zeigt jetzt auch ein Vorgang an der Freien Universität Berlin. Die Uni im Westen der Hauptstadt war erst vor einer Woche in der Presse, weil der dortige Studentenausschuss (AstA) die polizeiliche Verfolgung eines Sexualstraftäters torpedierte – jetzt schafft es ein erneuter Skandal in die Schlagzeilen. Im Studentenparlament der FU gilt eine neue Vorschrift: Anträge müssen gegendert sein.

Den Anstoß dafür gab ein Antrag der Juso-Hochschulgruppe. Darin heißt es: „Entsprechend fordert der Antrag, Gendersprache als Kriterium für Formgerechtigkeit zu definieren. Anträge, die das generische Maskulinum oder das Binnen-I verwenden, würden so zukünftig vom Stupa nicht mehr behandelt und könnten nicht beschlossen werden.“

