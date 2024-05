Streit in Ampel: Gender-Training für chinesische Sozialarbeiter als Entwicklungshilfe

Nicht die Lösung der dringensten Probleme steht auf der Tagesordnung, sondern in Berlin streitet man sich, wie viel und für was man noch Steuergeld ins Ausland transferieren kann. So nahm FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer nun die Entwicklungshilfe aufs Korn und monierte die Förderung einiger Projekte im Ausland. „Die Ausgaben in der Entwicklungshilfe sind durchzogen von Projekten, deren Notwendigkeit fragwürdig ist“, so der FDP-Mann.

Die Bild listete in einem Artikel einige der Projekte auf. Da geht es etwa um 522.000 Euro zum „Kapazitätsaufbau und Gender-Training“ für Sozialarbeiter in China – als hätte China, welches wirtschaftlich Deutschland überholt, nicht genug Mittel zur Verfügung, sollte in dem KP-geführten Staat Gender-Training stärker nachgefragt werden. Weiterlesen auf Der Status.at

