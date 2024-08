Strafzahlung für E-Auto-Verweigerer: Palmer fordert horrende Zulassungssteuer für Verbrenner

Verbrenner-Fahrer sollen bluten: In einem Gastbeitrag in der FAZ hat Boris Palmer (52), der ehemals grüne und inzwischen parteilose Oberbürgermeister von Tübingen, eine Zulassungssteuer für Verbrenner von etwa 2000 Euro je Fahrzeug vorgeschlagen, um damit eine E-Auto-Prämie zu finanzieren. So soll nicht nur die von den Bürgern unerwünschte Mobilitätswende vorangetrieben, sondern auch die „Zukunft“ der deutschen Automobilindustrie gesichert werden, die mit dem Buckeln vor der grünen Politik aufs falsche Pferd gesetzt hat. Weiterlesen auf Report24.news

