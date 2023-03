Systematisch und mit wuchtigen Schlägen treiben die „Grünen“ Deutschland ins Verderben! Kein anderes Land zerstört so mutwillig seine Energiesicherheit. Alle Welt baut Atomkraftwerke – in Deutschland sollen die letzten drei Meiler in wenigen Wochen vom Netz gehen.

Kein Land der Welt vernichtet aus eigenem Antrieb seine wichtigsten Wirtschaftszweige – die Automobilindustrie, den Mittelstand und die Chemieproduktion.

Kein Land der Welt vergreift sich unter dem Vorwand des „Klimawandels“, in Wirklichkeit aber im Dienste einer sozialistischen Agenda, mit dirigistischen Eingriffen so schamlos am Privateigentum seiner Bürger.

Kein Land der Welt kujoniert seine Bürger mit einer sogenannten Klimapolitik, die nur noch reiner Psycho-Terror ist!

STOPPT ENDLICH DIE „GRÜNEN" DEUTSCHLAND-ZERSTÖRER! Quelle: Deutschland Kurier



