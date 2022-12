Stolpert Kanzler ohne Gedächtnis über Putzfrau mit Gedächtnis?

Sicherlich wissen die meisten von Ihnen, dass unseren Bundeskanzler Olaf Scholz neben vielen anderen Dingen wie etwa der Fähigkeit, Fragen zu überhören und sie einfach wegzulachen, seine Vergesslichkeit auszeichnet: Im Cum-Ex-Skandal um Abermillionen, die am Fiskus vorbeigeschleust wurden, kann sich der Sozialdemokrat nicht mehr erinnern, was er bei einem Treffen mit einem der betroffenen Banker besprochen hat. Angesichts der Relevanz des Treffens und der Fallhöhe gilt schon hier: Dinge gibt es, die gibt es gar nicht.

Fakt ist, dass die Hamburger Finanzbehörden der Hamburger Warburg-Bank gegenüber auf 47 Millionen Euro Steuern verzichteten – obwohl das Bankhaus diese eigentlich hätte zurückzahlen müssen, da die zugrunde liegenden Cum-Ex-Geschäfte illegal waren. Die Begleitumstände erinnern an einen Mafia-Film: Treffen der Banker mit hochrangigen Politikern. Eine üppige Parteispende an die SPD nach dem Verzicht auf die Steuer. Da es sonst keine solchen Spenden gab, fragte sogar der Spiegel: „Erhielt die Hamburger SPD eine Dankeschön-Spende?“ Später werden durch eine Razzia bei einem dieser Politiker, einem Scholz-Vertrauten, in dessen Bank-Schließfach dann 200.000 Euro gefunden. In Scheinen. Die Razzia bei dem Scholz-Vertrauten findet erst nach der Bundestagswahl statt. Obwohl die zuständige Kölner Oberstaatsanwältin sie vor dem Urnengang haben wollte. Doch die Behördenleitung stoppte sie.

