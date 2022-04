Stinken gegen Putin: Bundesnetzagentur-Chef ruft zum Dusch-Verzicht auf

Nach “Frieren gegen Russland” sorgt eine neue wirre Ukraine-Kriegs-Forderung für Furore. Geht es nach dem Willen des am 1. März von der grünen Ampel installierten neuen Chefs der deutschen Bundesnetzagentur, dann sollen vor allem Singles ab sofort aufs Duschen möglichst verzichten. Alte Forderung in neuem Kleid: Jetzt ist der Ukraine-Krieg willkommener Anlass für die nächsten Verzichtspredigten; zuvor war es bereits der Klimaschutz. Tatsächlich weist die Forderung den Weg in eine realsozialistische Zukunft, in der der Staat den Bürgern ihre private Lebensführung bis ins Detail vorschreibt.

Weil im bundesdeutschen Idiotistan die Ansicht dominiert, Strom-, Sprit- und Gasverzicht würden Putin schwächen und den Krieg beenden, ist keine Idee mehr zu skurril und albern, wie dies erreicht werden kann.

