Stimmung kippt – Anti-Lockdown-Demo in London: Bürger attackieren Polizei

Bei einer Anti-Lockdown-Demo nahmen rund 10.000 Menschen am Samstag in London teil. Im Hyde Park kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Tausenden Protestlern und der Polizei, in den Videos ist zu sehen, wie die Polizisten von einer Masse von Menschen geradezu überrumpelt (alternativ gejagt) und attackiert werden. Acht Polizisten wurden verletzt und fünf Demonstranten festgenommen.

Menschenmassen kann man nicht aufhalten, auch nicht mit Schlagstöcken.

La Polizia a Londra cerca di porre fine a concerto in parco pubblico ma viene malmenata e cacciata via dai cittadini. https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/ikYFY5QgU9 — RadioSavana (@RadioSavana) April 26, 2021

