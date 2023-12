Steuerverschwendung: 56.000€-Toilette wird zur No-Go-Area in Berlin NIUS 84.200 Abonnenten

Nius: Die Öko-Kloake am Kottbusser Tor finden Sie mit verbundenen Augen: Einfach der Nase folgen. Das stinkende stille Örtchen mitten in Berlin kann man nicht überriechen. Vor einem Jahr wurde das Plumpsklo am berüchtigten U-Bahnhof Kotti eröffnet. Heute sind die drei Eingangstüren verschlossen, und die Menschen sch… einfach drumherum. Möchte man nicht sehen, muss man sich aber vor Augen führen. Der Kotti wird zum Koti! Wir haben die Berliner gefragt, ob sie DA wirklich drauf gehen würden. Und die Stadt, warum die Hütte gerade abgeschlossen ist. Alle Eindrücke, zum Glück ohne Geruch.

