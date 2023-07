Steuergeld-Skandal: Landrat versenkt 800.000 Euro für null Flüchtlinge

Unfassbarer Fall von Steuergeld-Verschwendung am Bodensee. Das Landratsamt in Friedrichshafen wollte Flüchtlinge in einem ehemaligen Hotel unterbringen, gab dafür 800 000 Euro aus – doch kein einziger Asylbewerber zog jemals ein. Skandal Nummer zwei: Die Misswirtschaft sollte unter den Teppich gekehrt werden!

Wie der „Südkurier“ berichtet, agierte das Landratsamt beim Flüchtlings-Ansturm 2015 völlig planlos. Mit der Besitzerin des leerstehenden Hotels „Adler“ in Sipplingen (Bodenseekreis) wurde ein neunjähriger Mietvertrag geschlossen, jeden Monat flossen 6400 Euro Kaltmiete plus Nebenkosten. Das Problem: Erst nach Vertragsunterzeichnung stellte die Behörde fest, dass u.a. Fluchtwege und Brandschutzmauern fehlten. Weiterlesen auf Bild.de (Artikel im Archiv)

