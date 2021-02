Statt die Geldwäsche-Problematik endlich in Angriff zu nehmen, bastelt Justizministerin Lambrecht lieber an den wirklich wichtigen Themen wie dem generischen Femininum in Gesetzestexten oder dem bedingungslosen Geschlechterwechsel herum. Das wird ein Spaß. Die Clans reiben sich schon die Hände.

