Stellenausschreibung an Humboldt-Uni: Keine Bewerbung von weißen Menschen

An der Humboldt-Universität zu Berlin hat eine studentische Antidiskriminierungsberatung eine Stelle ausgeschrieben. Im Geiste der Identitätspolitik sind nur bestimmte Hautfarben erwünscht, weiße Menschen werden gebeten, von einer Bewerbung abzusehen.

[…] „Die Beratungen finden aus parteilicher Perspektive statt.“ Dies bedeute, die Beratungen fänden in einer Umgebung statt, in der „sich Betroffene von rassistischer Diskriminierung wohlfühlen und ihre Erfahrungen teilen können“. Die Erfahrung habe gezeigt, „daß dies am besten gelingt, wenn der_die Berater_in Schwarz oder als Person of Color positioniert ist. Wir bitten daher weiße Menschen, von einer Bewerbung für diese Beratungsstelle abzusehen.“ Die HU bestätigte gegenüber der Berliner Morgenpost die Echtheit der Stellenausschreibung und teilte mit, man werde den Vorgang prüfen.

Vor allem die letzte Passage sorgte unter zahlreichern Nutzern in den sozialen Medien für Empörung. Doch auch in der Politik gab es Reaktionen. […] Mehr auf Junge Freiheit

2.7 3 Bewertungen Artikel Bewertung