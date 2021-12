Stell dir vor, es herrscht Corona und keiner macht mit. Wie sehr jeder Einzelne sein Umfeld verändern kann, zeigen folgende Beispiele: Aus gesundheitlichen Gründen trug die 8-jährige Fiona Lashells keine Maske in der Schule. Dennoch wurde sie 38mal nach Hause geschickt. Sie wandte sich daraufhin öffentlich an die Schulbehörde mit der Aufforderung, dass alle ins Gefängnis gebracht werden sollten, die ihr dies angetan hatten. Als Folge ihrer Standhaftigkeit und ihres „Sich Outens“ wurde im Schulbezirk von Palm Beach County die Maskenpflicht aufgehoben. – Der Lehrer Gunnar Kaiser ließ sich vom Schuldienst beurlauben, um Zeit zu haben, Schülern und Mitmenschen durch Aufklärung die Angst zu nehmen. – In Kanada zeigt ein Ehepaar beim Restaurantbesuch der Bedienung auf ihrem Smartphone anstelle der Impfpässe einige Urlaubsbilder. Die Bedienung versteht sofort, dass sie es hier mit Impfkritikern zu tun hat. Sie lässt sich aber nichts anmerken und bedient das Ehepaar, als hätten sie ihre Impfpässe vorgezeigt. – Die Psychologin K. Pracher-Hilander hebt hervor, wie wichtig es ist, sich seiner Stärke bewusst zu sein. Wir könnten selbst eine Führungsrolle übernehmen, uns zusammenschließen, und so eine Lawine ins Rollen bringen.

