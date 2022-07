Steinmeier stimmt Deutsche auf „empfindliche Nachteile“ ein

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen darauf eingestellt, angesichts des Ukraine-Kriegs „empfindliche Nachteile in Kauf zu nehmen“. Der Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, sei auch „ein Krieg gegen die Einheit Europas“. Deutschland dürfe sich nicht spalten lassen und das große Werk eines einigen Europas nicht zerstören lassen. „Es geht in diesem Krieg nicht allein um das Territorium der Ukraine, es geht um den im doppelten Sinne gemeinsamen Grund unserer Werte und unserer Friedensordnung“, sagte Steinmeier laut einem vorab verschickten Redetext anläßlich des Libori-Fests in Paderborn.

Politikstube: Die „empfindlichen Nachteile“ gelten bestimmt nicht für den Schloßherren, die Heizungen in den Räumen des Amtssitzes werden auch weiterhin wohlige Wärme abgeben und das Kaminholz dürfte bereits eingelagert sein, der stets aufgetankte, gepanzerte Dienstwagen für die Sicherheit sorgen und die Kühlschränke/Tiefkühltruhen dürften reichlich gefüllt sein, gesponsert von den Steuerzahlern.

Deutschland ist längst gespalten, und die Phrase „unsere Werte“ kann man nicht mehr hören, die wird nur dann propagiert, wenn es politisch erforderlich ist.

