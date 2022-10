Steinmeier „oben ohne“ im Zug – Maskenfreiheit für den Präsidenten

Boris Reitschuster: Während die SPD-Gesundheitssenatorin von Berlin bereits ankündigt, dass sie wieder die Maskenpflicht in Innenräumen wie etwa Geschäften, einführen will, weil die Lage angeblich so angespannt ist, pfeift der oberste Repräsentant unseres Staates ganz offen auf die immer noch bestehende Maskenpflicht in Zügen. Mehr noch: Nicht nur, dass sich das Staatsoberhaupt nicht an die Regeln hält, die für alle gelten. Steinmeier macht das auch noch demonstrativ und lässt ein Foto, dass sein „Masken-Privileg“ dokumentiert, selbst auf der Seite „bundespräsident.de“ veröffentlichen. Die Bildunterschrift: „‘Ortszeit Neustrelitz‘ – Reise mit Zeit in Deutschlands Regionen.“

