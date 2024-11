Steinmeier besucht griechisches Flüchtlingslager: Migranten fordern „Ausweis, Ausweis“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machte auf seiner aktuellen Griechenland-Reise einen Abstecher in ein Flüchtlingslager in Malaska in der Nähe von Athen. Dort brach Tumult aus: „Deutschland, Deutschland“ grölten die Migranten, deren Einwanderungsziel längst feststeht. Und ein weiteres wichtiges Wort haben sie schon gelernt: „Ausweis, Ausweis!“ Der deutsche Pass – ein Garant für ein bequemes Leben, gern auf Kosten anderer. Er wurde zur Ramschware gemacht. Steinmeier fasste die Rufe als Appell zur Zurücknahme von Grenzkontrollen auf. Weiterlesen auf Report24.news

